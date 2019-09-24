Пермский экс-депутат, лишивший привилегий чиновников и полицейских, получил срок

Экс-депутата приговорили к реальному сроку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) осужден бывший депутат городской думы Андрей Рашидов. Суд признал его виновным в экономических преступлениях и взял под стражу в зале суда. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Рашидов назвал дело «политической заказухой». Он возглавлял детско-юношескую спортшколу (ДЮСШ) «Кристалл», местную федерацию водных видов спорта и был депутатом местного парламента.

По версии следствия, являясь директором ДЮСШ, Рашидов «готовил и подписывал фиктивные документы по обучению детей плаванию» от имени федерации. В действительности же услуги оказывались спортшколе, сообщает сайт ОВД-инфо. Преступления совершались Рашидовым с сентября 2014 по декабрь 2017 года, а ущерб «Кристаллу» оценили в сумму 3,7 млн рублей.

«Приговором суда виновному назначено 4 года колонии общего режима со штрафом 60 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в березниковском суде. Сам осужденный не признал вины и обвинил в уголовном преследовании местных чиновников. Он отметил, что бассейном спорткомплекса бесплатно пользовались местные чиновники и сотрудники полиции и он придал эту историю огласке.

«Это политическая заказуха. Я работал, не отходя ни шага в сторону от бюджетных и финансовых документов, которые мне спускали из администрации. Все документы были мэрией согласованы, а сейчас оказывается, что виноват я один», — заявил информагентству Рашидов. Экс-депутат заявил, что будет обжаловать приговор и намерен дойти до Верховного суда.