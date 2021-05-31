В Курганской области наказывают детей за отсутствие паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Курганского девятиклассника в Шадринске наказали за отсутствие паспорта на улице. Об этом URA.RU рассказала его мама Ольга Камышева.

Протокол составили полицейские. Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Шадринска вынесла предупреждение. «Информацию об административном нарушении занесли в базу. Теперь это может помешать поступлению. Я всегда себя считала хорошей матерью, ребенок законопослушный, домашний. Когда его остановили полицейские в 20:00, он шел домой из гостей», — пояснила жительница Шадринска.

Камышева сказала, что сама является сотрудником сферы образования. Но ни в вузе, ни в школах детей не предупреждали, что нужно носить с собой паспорт или его ксерокопию, заверенную нотариусом. В ответе Камышевой сотрудники полиции пишут, что действовали в соответствии с постановлением губернатора «О введении режима повышенной готовности».

В пресс-службе мэрии Шадринска также указали на документ. При этом отметили, что до школ информация доведена, есть она и на сайтах. «В школе [где учится сын Камышевой] за 2020—2021 годы проведено 7 мероприятий, на которых юноша присутствовал. Также проведены беседы с разъяснением соблюдения закона с участием инспектора ПДН», — отметили в мэрии. Комиссия в период действия режима по протоколам полиции привлекла 33 несовершеннолетних.

В пресс-службе правительства URA.RU прокомментировали, что постановление губернатора сформулировано в соответствии с требованиями постановления правительства РФ. Смягчение карантина может произойти только при условии снижения числа заражений коронавирусом.

URA.RU ранее писало, что в Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте за нахождение на улице без паспорта. Постановление о штрафе 17-летнему юноше выносила мэрия на основании полицейского протокола.