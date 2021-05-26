Штрафы мэрии курганскому сироте признали незаконными

В Шадринске студента оштрафовали за отсутствие паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский суд (Курганская область) отменил штрафы курганскому сироте за нахождение на улице без паспорта. Постановление о штрафе 17-летнему юноше выносила мэрия на основании полицейского протокола. О решении суда URA.RU рассказал представитель сироты в суде Александр Андрюков.

«Суд отменил штрафы за нахождение на улице без паспорта. Судья озвучил, что необходимо прекращаться подобную практику, когда несовершеннолетних штрафуют за малозначительное нарушение, не повлекшее серьезных последствий», — сказал Андрюков.

На сайте шадринского суда указано, что постановление отменено с прекращением производства в виду отсутствия состава административного правонарушения. В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU ответили: «Комиссия [по делам несовершеннолетних, которая принимала решение о наказании] получит решение суда и рассмотрит его в установленном законом порядке».

URA.RU писало, что несовершеннолетнего сироту в Шадринске дважды наказали за отсутствие паспорта во время пребывания на улице. В это время юноша выходил из общежития в столовую. При этом в регионе действует режим повышенной готовности, согласно которому граждане должны иметь при себе паспорт. Власти прокомментировали, что вынесли минимальные штрафы за повторные нарушения — по 15 тысяч рублей.