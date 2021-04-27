Курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта

Курганскому сироте вынесли штрафы за нахождение на улице без паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетнего сироту в Шадринске (Курганская область) дважды наказали за отсутствие паспорта во время пребывания на улице. Власти прокомментировали, что вынесли минимальные штрафы — по 15 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков.

17-летний юноша обратился к Андрюкову с просьбой помочь. Сироте-студенту сложно выплатить 30 тысяч рублей штрафов. Правозащитник обжалует решения комиссии по делам несовершеннолетних при мэрии в суде. «Первый раз юноша находится возле студенческого общежития, где проживает, второй раз пошел в соседнее кафе. В обоих случаях он не брал с собой паспорт. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Комиссия вынесла два штрафа по 15 тысяч рублей», — пояснил Андрюков.

По его мнению, которое он изложил суду, чиновники могли воспользоваться статьей 2.9 КоАП РФ. Там указано, что при малозначительности совершенного правонарушения должностное лицо может ограничиться устным замечанием. «Никаких негативных последствий от отсутствия паспорта у сироты не последовало», — поделился правозащитник. Андрюков пояснил, что в колледже молодым людям отказываются давать заверенные копии паспортов, чтобы носить вместо оригинала.

В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что юноше назначены минимально возможные штрафы за повторные нарушения. «Комиссия обязана рассмотреть выписанные сотрудниками полиции протоколы и вынести решение в соответствии с законодательством. На всех заседаниях присутствует помощник прокурора», — отметили в мэрии.

По данным колледжа, копии паспортов учащимся выданы. Директору колледжа направлено письмо об усилении контроля за передвижением студентов. В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.