Власти Нефтеюганска вынуждены снести почти все детские площадки

Заменить все детские площадки сразу не удастся из-за недостатка финансовых средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске почти все малые архитектурные формы (МАФ) на детских площадках подлежат демонтажу, так как они не соответствуют ГОСТу. Однако заменить все в этом году не удастся из-за недостатка финансовых средств. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Нефтеюганска Евгений Васильев.

«На детских площадках 95% оборудования не соответствует ГОСТам, из-за чего они подлежат демонтажу. В каком-то районе площадка находится в охранной зоне, где проходят инженерные сети, какое-то оборудование стало травмоопасным, на некоторые МАФы просто нет документов. Поэтому их все нужно менять», — уточнил Васильев.

Он также добавил, что заменить площадки разом не получится, так как все трудности связанны с нехваткой финансирования. Однако мэрия ежегодно планирует производить ремонт и установку новых детских площадок. В 2021-м обещают обустроить 9 новых площадок и 33 отремонтировать.