01 июня 2021
31 мая 2021

Власти Нефтеюганска вынуждены снести почти все детские площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Парки и улицы города во время режима самоизоляции. Курган , детская площадка
Заменить все детские площадки сразу не удастся из-за недостатка финансовых средств Фото:

В Нефтеюганске почти все малые архитектурные формы (МАФ) на детских площадках подлежат демонтажу, так как они не соответствуют ГОСТу. Однако заменить все в этом году не удастся из-за недостатка финансовых средств. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Нефтеюганска Евгений Васильев.

«На детских площадках 95% оборудования не соответствует ГОСТам, из-за чего они подлежат демонтажу. В каком-то районе площадка находится в охранной зоне, где проходят инженерные сети, какое-то оборудование стало травмоопасным, на некоторые МАФы просто нет документов. Поэтому их все нужно менять», — уточнил Васильев.

Он также добавил, что заменить площадки разом не получится, так как все трудности связанны с нехваткой финансирования. Однако мэрия ежегодно планирует производить ремонт и установку новых детских площадок. В 2021-м обещают обустроить 9 новых площадок и 33 отремонтировать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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