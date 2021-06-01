Лукашенко раскрыл, что привез Путину в чемодане

Очередные переговоры Лукашенко и Путина состоялись в Сочи в пятницу, 28 мая Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Белорусский лидер Александр Лукашенко привез в чемодане президенту России Владимиру Путину материалы о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. Документы подготовлены различными белорусскими спецслужбами, заявил Лукашенко.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», — цитирует «РИА Новости» белорусского лидера. По его словам, в аналитических материалах содержалась информация об отношениях между США, ЕС и Китаем, а также о ситуации вокруг Союзного государства.

Лукашенко также отметил, что белорусскими ведомствами была проделана очень большая работа по подготовке аналитических материалов, которые были предоставлены Путину. «Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — подытожил он.

Главы союзных государств провели встречу в Сочи в пятницу, 28 мая. В частности, президенты обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах, а также договорились искупаться в Черном море, передает RT.