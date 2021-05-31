Власти раскрыли место новой ледовой арены в Кургане

Строительство ледовой арены планируют начать в 2023 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане новую ледовую арену планируют построить возле поселка Увал и шоссе им. Тюнина. Об этом 1 июня на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

«Третью ледовую арену в Кургане планируют построить рядом с поселком Увал и шоссе имени Героя России А.В. Тюнина», — рассказали в пресс-службе. Строительство катка планируют начать в 2023 году.

По словам начальника областного Управления по физической культуре и спорту Александра Васильева, выбранное место максимально подойдет жителям города и районов области с точки зрения транспортной доступности. Он отметил, что в планах сделать эту ледовую арену местом круглогодичных тренировок спортсменов из ближайших муниципалитетов.

О планах построить третью ледовую арену в Кургане глава региона Вадим Шумков рассказал в начале апреля. В пресс-службе регионального правительства отметили, что необходимые документы были направлены на согласование в Минспорта РФ. Представители власти отметили, что из федерального бюджета на строительство арены планируется выделить 132 811 000 рублей.