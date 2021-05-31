31 мая 2021

Власти раскрыли место новой ледовой арены в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Верхней Салды, ледовая арена, корт, детский спорт, хоккей
Строительство ледовой арены планируют начать в 2023 году (архивное фото) Фото:

В Кургане новую ледовую арену планируют построить возле поселка Увал и шоссе им. Тюнина. Об этом 1 июня на своем сайте сообщила пресс-служба областного правительства.

«Третью ледовую арену в Кургане планируют построить рядом с поселком Увал и шоссе имени Героя России А.В. Тюнина», — рассказали в пресс-службе. Строительство катка планируют начать в 2023 году.

По словам начальника областного Управления по физической культуре и спорту Александра Васильева, выбранное место максимально подойдет жителям города и районов области с точки зрения транспортной доступности. Он отметил, что в планах сделать эту ледовую арену местом круглогодичных тренировок спортсменов из ближайших муниципалитетов.

О планах построить третью ледовую арену в Кургане глава региона Вадим Шумков рассказал в начале апреля. В пресс-службе регионального правительства отметили, что необходимые документы были направлены на согласование в Минспорта РФ. Представители власти отметили, что из федерального бюджета на строительство арены планируется выделить 132 811 000 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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