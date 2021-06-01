Путин рассказал о своей матери

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Глава государства поделился воспоминаниями о своем детстве Фото:

Мать президента РФ Владимира Путина работала ночным сторожем, чтобы посвящать дневное время своему сыну. Об этом глава государства рассказал во время своей встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой: нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», — вспомнил про свое детство президент на онлайн-встрече, трансляцию которой показывал канал «Россия 24». Путин также рассказал, что был единственным ребенком в семье (до этого семья потеряла двух детей на войне) и его не хотели отдавать в детские учреждения.

Путин добавил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и душевной отдачи. Однако, как считает глава государства, «ребенок в семье — это праздник».

Ранее президент общался с участниками Всероссийского фестиваля «Большая перемена». Он поздравил школьников, их родителей и наставников с Международным днем защиты детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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