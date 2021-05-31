В Кургане зреет скандал между заводом и московской компанией

В Курганской области идет спор из-за лаборатории нефтеперерабатывающего завода-банкрота Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания из Московской области купила на курганском обанкроченном предприятии лабораторию для нефтепродуктов, однако забрать ее не может. Курганский завод, который приобрел здания банкрота, не пускает москвичей. Информацию о начинающемся скандале и судебных спорах URA.RU рассказал менеджер ООО «Юго-западная лаборатория» (г. Наро-Фоминск) Дмитрий Полозов.

Спор идет вокруг предприятия «Каргапольский завод нефрасов». На его бывшего руководителя Сергея Пузанова заведено дело о незаконном получении кредита (в Сбербанке). Оборудование завода ушло с торгов. «Когда приобрели лабораторию, съездили на объект. Вместе с конкурсным управляющим осмотрели имущество, подписали акт осмотра. Местный сотрудник показывал, как работает. Но забрать оборудование не можем», — пояснил Полозов.

Здания завода-банкрота (где находится лаборатория) приобрела компания ООО «КНЗ» (директор — Юрий Авдалов, владелец — АО НПО «Курганприбор»). Выставлялось имущество за 1 млрд р., а продалось за 250 млн р. Новое руководство не допустило московскую компанию забрать оборудование. «Они озвучили позицию, что мы купили лабораторию случайно, и это все должно было достаться им. Хотя мы законно приняли участие в торгах. Прошло более 3 месяцев. Как мы видим, это ущемление наших прав, как минимум хищение. Приезжала полиция, оборудования нет. Значит это уголовное дело. Хотя на заводе круглосуточная охрана», — пояснил москвич.

Компания подала заявление в суд (копия есть в ред.). В УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Получить комментарии директора «Курганприбора» Федора Колосовникова URA.RU не удалось. В приемной ответили, что он в командировке, как и юрист, который ведет спор. Дозвониться до Авдалова также не получилось. В приемной завода «Дормаш», где Авдалов председатель совета директоров, не ответили.