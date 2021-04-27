27 апреля 2021

Зять курганского сенатора отказался от участия в выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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На выборах в гордуму Кургана не получится проголосовать за Юрия Авдалова (архивное фото) Фото:

Заместитель гендиректора предприятия «Кургандормаш» Юрий Авдалов (зять сенатора Сергея Муратова) забрал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Курганскую городскую думу. Об этом 28 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

«Сегодня [Авдалов] забрал документы», — рассказали в пресс-службе. Авдалов подавал документы на участие в предварительном голосовании 15 апреля.

На момент написания новости, связаться с Авдаловым не удалось. Его номера телефона нет в распоряжении редакции, а в приемной «Кургандормаша» на звонок URA.RU не ответили. Также URA.RU не удалось дозвониться до сенатора Сергея Муратова.

16 апреля другой зять сенатора, глава Курганского регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Федор Теребенин отказался от участия в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму. Он подавал документы на участие в предварительном голосовании 9 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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