Смертность в Курганской области в 2 раза превысила рождаемость

Смертность населения Курганской области выросла за год более чем на четверть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам первого квартала 2021 года в Курганской области родилось 1787 младенцев, умерло 4005 человек. Смертность растет быстрее рождаемости. Такие данные содержатся в комплексном докладе Свердловскстата о ситуации в регионе.

«В январе—марте 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года отмечено увеличение числа родившихся на 2,8 процента (49 человек) и числа умерших на 27,6 процента (867 человек). Число умерших в области превысило число родившихся в 2,2 раза», — говорится в докладе.

Наиболее распространенными причинами смерти в Курганской области, по данным Свердловскстата, являются болезни системы органов кровообращения (34,4%), новообразования (12,7%) и внешние причины (убийства, самоубийства, отравления, ДТП и т. д. — 6,9%). От коронавируса за три месяца умер 571 человек. Еще 76 зараженных COVID умерли от сопутствующих заболеваний.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганскую область включили в число регионов с самой высокой убылью населения. Она заняла 80 место из 85 в демографическом исследовании. Численность населения в Курганской области с 1990 по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек (на 23%). Согласно прогнозу Росстата, до 2030 года численность населения области может сократиться еще на 151 тысячу человек.