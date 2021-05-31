Единороссы объяснили корректировку результатов праймериз в ХМАО

Лидер югорских единороссов объяснил причины правок в результаты праймериз Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Результаты праймериз «Единой России» в ХМАО менялись в течение дня на сайте предварительного голосования из-за внесения в базу новых данных. Об этом на брифинге сообщил лидер югорских единороссов Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU.

Хохряков уточнил, что вечером региональный комитет по организации предварительного голосования утвердил окончательные цифры по выборам в федеральный парламент, Думу ХМАО и Тюменскую областную думу. А подсчет голосов в представительные органы власти муниципалитетов еще продолжается. «Обрабатываются последние протоколы, и тот, кто хочет проследить за этим процессом, может видеть на сайте партии, как эти цифры меняются. Меняются в связи с тем, что обрабатываются протоколы очного голосования. Я считаю, что до полуночи эти цифры мы туда внесем», — заявил Хохряков.

Лидер югорских единороссов также добавил, что окончательное утверждение всех списков победителей праймериз состоится 19 июня на съезде партии. Всего же в Югре в предварительном голосовании приняло участие порядка 210 тысяч избирателей.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» второй день откладывает окончательное подведение итогов праймериз. Партийцы объясняют это большим количеством избирателей.