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В ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Причина

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Праймериз Единой России. Сургут, выборы, избирателный участок, праймериз, предварительное голосование, единая россия
Результаты праймериз «Единой России» станут известны 1 июня Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Результаты праймериз «Единой России» в ХМАО станут известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан. Так во время брифинга для журналистов задержку с оглашением результатов объяснил лидер регионального отделения «ЕР» Борис Хохряков, передает корреспондент URA.RU.

«Предварительное голосование в Югре — одно из самых масштабных в России. Выбирали кандидатов во множество уровней власти. Подсчет голосов до сих пор производится. Обработано около половины всех протоколов. Поэтому все закончится только завтра», — прокомментировал Хохряков.

Он также добавил, что на югорских единороссов возложены обязанности по подсчету голосов во все уровни власти — в Государственную думу, Думу ХМАО, Тюменскую областную думу и муниципальные представительные органы власти. Хотя раньше, к примеру, результаты голосования в областной парламент передавались тюменскому оргкомитету «Единой России». В общей сложности, на праймериз в Югре проголосовало порядка 200 тысяч человек, это примерно 19% от общего числа избирателей.

Ранее URA.RU сообщало, что фаворитами в федеральный парламент от ХМАО являются вице-губернатор Югры Вадим Шувалов и председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. Они лидируют по одномандатным избирательным округам после подсчета голосов югорчан на счетных участках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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