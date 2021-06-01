Детей аборигенов в ЯНАО не хотят брать в 10-е классы

Правительство проведет проверку из-за нарушений в школе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Детей из числа коренных малочисленных народов севера в Панаевской школе-интернате в ЯНАО не хотят брать в 10-й класс. Об этом URA.RU рассказал оппозиционер Ейко Сэротэтто, племянник которого столкнулся с этой проблемой.

«По всему округу такая ситуация. А именно про эту женщину, завуча Панаевской школы-интерната Наталью Хабарову, мне рассказал племянник. Она говорила детям оленеводов, что в десятом классе им делать нечего», — рассказывает Сэротэтто.

Также он опубликовал запись в одной из групп в социальной сети, чтобы привлечь внимание властей региона к проблеме. В правительстве ЯНАО сообщили URA.RU, что по этому факту проведут проверку на достоверность информации и по ее итогам примут решение. «Продолжить обучение в 10-м классе или поступать в колледж выбирает сам ученик или родитель (законный представитель). Процент устройства детей после 9-го класса на контроле у департамента образования ЯНАО», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура наказала руководство школы-интерната в Сеяхе. Они скрывали ЧП, которое могло закончиться трагедией.