Дети Пригожина лишились квартиры из-за мошенников

В настоящее время дети Иосифа Пригожина живут на съемной квартире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дети Иосифа Пригожина Дмитрий и Даная стали жертвами микрофинансовой организации, в результате чего лишились двух квартир в Москве. Сумма материального ущерба составила более 200 млн рублей.

В 2017 году экс-жена Пригожина взяла микрозайм в частной организации под залог имущества. Спустя некоторое время семье пришлось взять второй кредит в этой же организации, после чего пришло уведомление от приставов. «Они звонят и говорят: „Вы должны вообще в срочном порядке в течение нескольких дней выехать отсюда“», — сообщает «Пятый канал» со ссылкой на Данаю.

«К сожалению, они сегодня расплачиваются за свои ошибки и нежеланием прислушиваться к, скажем, ушлому папе. Квартиры, которые стоили по 100 миллионов, ушли просто с молотка за три копейки каким-то жуликам и мошенникам», — сказал Пригожин. Продюсер отметил, что по документам, недвижимость, где были прописаны Даная и Дмитрий, больше им не принадлежит.

В настоящее время Пригожин оплатил услуги лучших адвокатов и предал дело огласке, пишут «Дни.ру». После выселения из квартиры дети продюсера вместе с бабушкой вынуждены снимать жилье. Отмечается, что в случае невозврата недвижимости, семья хочет вернуть 6 млн рублей, которые их мать выплатила мошенникам за последние четыре года.