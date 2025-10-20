На Западе раскрыли, как голос Путина повлиял на решения по Украине от Трампа

Трамп изменил позицию по Украине после разговора с Путиным, передает Politico Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на осведомленные источники.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — отмечается в публикации Politico. Согласно данным издания, после разговора с президентом России Трамп перешел от обсуждения возможных поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине к рассмотрению варианта территориальных уступок со стороны Киева для достижения мирного урегулирования.