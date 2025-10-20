На Западе раскрыли, как голос Путина повлиял на решения по Украине от Трампа
Трамп изменил позицию по Украине после разговора с Путиным, передает Politico
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на осведомленные источники.
«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине», — отмечается в публикации Politico. Согласно данным издания, после разговора с президентом России Трамп перешел от обсуждения возможных поставок крылатых ракет «Томагавк» Украине к рассмотрению варианта территориальных уступок со стороны Киева для достижения мирного урегулирования.
Ранее Дональд Трамп уже менял свою позицию по украинскому вопросу после встреч с лидерами России и Украины. После переговоров с Владимиром Зеленским он выступал за возвращение Киевом всех утраченных территорий, а затем, по итогам встречи с Путиным на Аляске, вновь корректировал свою риторику. Эти перемены вызывали обеспокоенность среди европейских дипломатов и рассматривались как попытка США дистанцироваться от конфликта.
