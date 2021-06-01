01 июня 2021

Bloomberg: в кибератаке на США виноваты российские хакеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Киберпреступников из REvil подозревают в организации атаки, которая остановила производство мяса в США Фото:
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Российских хакеров из организации REvil заподозрили в кибератаке на американскую мясоперерабатывающую компанию JBS SA. Об этом сообщают источники, пожелавшие остаться неизвестными.

«Хотя неясно, все ли хакеры REvil действуют в России, публичное лицо группы под ником „Неизвестный“ публикует материалы исключительно на русском языке. Однако хакеры еще не опубликовали в блоге запись, посвященную JBS», — пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Мясоперерабатывающая компания, подвергшаяся кибератаке 30 мая, временно приостановила работу. Таким образом, производство говядины в США сократилось почти на 20%, пишет «Взгляд». После этого гендиректор JBS Андре Ногейр уточнил, что большинство фабрик по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов приступит к работе второго июня, передает RT. Компания уже обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с заявлением, что группа хакеров, совершившая атаку, якобы находится в России, дополняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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