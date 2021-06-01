Пермяк обнаружил в детском пюре неустановленное содержимое Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В детском пюре «Фрутоняня» пермяк обнаружил неустановленное содержимое черного цвета. Мужчина рассказал URA.RU, что приобрел пюре для ребенка в продуктовой сети «Семья», которая принадлежит экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.

«Дали ребенку яблочное пюре, попробовали — нормально. Через минуту он подходит со словами „Мам, что это?“. А там непонятно что, кал какой-то. Несколько часов наблюдали за ребенком, боялись, что отравился», — рассказал URA.RU мужчина. Он пояснил, что не стал полностью извлекать содержимое, которое чем-то напоминает табак для кальяна.

«Купили ребенку несколько упаковок в магазине „Семья“ на площади Карла Маркса. Там сейчас на него как раз акция — 29,90 рублей за упаковку. Произведено в марте этого года», — уточнил мужчина. Сейчас он намерен передать содержимое на экспертизу, а после этого обратиться в суд. «Производитель позиционирует это пюре, как питание для детей с четырех месяцев. Страшно представить, если такое дать действительно маленькому ребенку, который ничего не заметит», — пояснил мужчина.

URA.RU направило запросы в пресс-службы сети магазинов «Семья» и АО «Прогресс» (производитель детского питания) с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не получен.

Во «Фрутоняне» нашлось неустановленное содержимое Фото: Ритис Бараускас