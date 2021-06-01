Кабмин разрешил аптекам продавать лекарства в маркетплейсах

Несетевые аптеки смогут торговать безрецептурными препаратами дистанционно с помощью маркетплейсов с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах. Новый порядок онлайн-продажи и доставки безрецептурных медикаментов начнет действовать с 1 сентября 2021 года», — сообщается на сайте кабмина.
Теперь компании также не обязаны иметь не менее десяти аптек и сайт в интернете. Владельцы аптек смогут заключать договоры с агрегаторами, чтобы вести торговлю на их сайте. При дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.
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