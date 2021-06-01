Десятки семей остались без жилья в ЯНАО после пожара

Сгоревший дом восстановлению не подлежит (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Тазовском (ЯНАО) 22 семьи остались без жилья после пожара в деревянном многоквартирном доме, сообщил глава района Василий Паршаков в своем Instsgram-аккаунте. По информации окружной прокуратуры, дом был аварийным и восстановлению не подлежит.

«В доме проживало 22 семьи. Все жильцы размещены во временный пункт пребывания, обеспечены горячим питанием. Благодарю пожарных и всех, кто помогал сегодня на пожаре, личный состав „Ямалспаса“ и неравнодушных жителей», — сообщил глава района. Василий Паршаков взял на личный контроль вопрос оказания необходимой помощи людям, оставшимся без жилья.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО, пожар в доме по улице Пушкина в Тазовском начался в 19.51 1 июня и был ликвидирован лишь в 23.30. «В тушении пожара были задействованы 44 человека личного состава и 5 единиц спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем повреждена кровля помещения на площади 552 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в информации, размещенной на сайте ведомства.

К проверке обстоятельств случившегося подключилась окружная прокуратура, уточнившая, что сгоревший дом был аварийным. «Указанный дом восстановлению не подлежит, 37 жильцов, из них 10 детей, временно находятся у своих родственников либо в пункте временного размещения, организованного органами местного самоуправления», — уточняется на сайте надзорного органа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске только за одну ночь сгорело сразу пять расселенных деревянных домов. Все строения готовились к сносу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО