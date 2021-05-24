В ЯНАО вырос спрос на пожарных

На сайте по поиску работы и сотрудников опубликованы 23 свободные вакансии пожарного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спрос на пожарных в ЯНАО вырос почти в два с половиной раза по сравнению с 2020 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru

«В ЯНАО к пожаротушению и пожарной безопасности сегодня относятся 23 вакансии», — сообщили представители компании. По данным hh.ru, средняя зарплата пожарного составляет 34 тысячи рублей. Однако соискатели ожидают зарплату в размере до 50 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что конкуренция невысока: на одно место претендуют лишь три соискателя.

На сайте службы занятости населения ЯНАО выставлены 139 вакантных мест для пожарных. Зарплаты разнятся от 31 538 рублей до 66 562 рублей.

В то же время в ГКУ «Ямалспас» URA.RU сообщили, что массового спроса на данную специальность у них нет. «В „Ямалспас“ на данный момент требуются три пожарных в Красноселькуп», — рассказали в ведомстве. В ГУ МЧС России по ЯНАО URA.RU также отметили, что «кризиса такого нет», но пообещали проверить информацию.

Получить оперативный комментарий в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты из ЯНАО были отправлены в Тюмень, в помощь местным спасателям по борьбе с природными пожарами. На территории области было зарегистрировано 69 пожаров общей площадью в 24 тысячи гектаров. В самом ЯНАО, по данным департамента природно-ресурсного урегулирования округа, с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано четыре пожара на площади 24 гектара.