Судью задержали пьяным в центре Кургана

Судью курганского районного суда остановила полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения на улице Ленина остановлен водитель. По сведениям инсайдеров URA.RU из числа силовиков, за рулем оказался судья Кетовского районного суда.

«Инцидент случился 18 мая около 02:00 на улице Ленина, 5 [напротив находится здание областного УМВД]. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Kia Sportage. Водитель предъявил удостоверение судьи», — пояснил инсайдер.

Сотрудники полиции, со слов инсайдеров, предложили водителю пройти медосвидетельствование, используя алкотестер, но он отказался. На место задержания был вызван дежурный прокурор. В дальнейшем судья согласился пройти освидетельствование в стационаре. «Содержание алкоголя в крови показало более 0,4 граммов [безопасной считается не более 0,3]», — пояснил источник.

Один из свидетелей уточняет, что разбирательство проходило долго. Все это время участники стояли на улице Ленина.

Согласно закону «О статусе судей в РФ», решение о привлечении судьи к административной ответственности принимает областной суд по представлению прокуратуры. В пресс-службе облсуда URA.RU ответили, что пока материалы не поступали.

В пресс-службах областных УМВД и прокуратуры попросили направить запросы. На момент публикации ответы не поступили. Получить комментарии также не получилось в Кетовском суде. На звонки в приемную никто не ответил.