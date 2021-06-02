В России упростят получение пенсии

Пенсионерам будет проще оформить документы для получения выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для получения страховых пенсий в России нужно будет предоставлять меньше документов, чем раньше. Соответствующий законопроект подготовили в Министерстве труда РФ.

«Из проекта перечня документов исключено удостоверение инвалида установленного образца о праве на льготы, так как при назначении государственной пенсии по инвалидности вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, данный документ не требуется», — сообщается в проекте закона. Он опубликован на портале правовой информации. Также из списка необходимых документов исключается свидетельство о смерти человека, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных и техногенных катастроф.

Ранее в Пенсионном фонде РФ рекомендовали обращаться за расчетом пенсии на два года раньше срока, пишет « Утро.ру ». В ведомстве объяснили это тем, что процесс оформления документов на получение выплат может затянуться.

Обновлено в 15.32:

«Проект приказа приводит перечень документов в соответствие с нормами действующего законодательства. В том числе — положениями федеральных законов от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и от 24 февраля 2021 г. № 18-ФЗ „О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона“, а также ряда других актов», — пояснили URA.RU в Министерстве труда РФ.