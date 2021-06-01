Тюменские власти нашли выход из ловушки, о которой говорил Путин

Президент РФ Владимир Путин предостерег губернаторов от излишних заимствований Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские власти снизили размер предполагаемого кредита, который они могут взять у коммерческих банков. Об этом на заседании аграрного комитета облдумы заявил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. Ранее о кредитной ловушке для российских губернаторов высказывался президент Владимир Путин.

«Когда мы планировали бюджет, мы приняли решение о том, что часть расходов при критической необходимости профинансируем за счет коммерческих заимствований. Сумма была определена на уровне 17,6 млрд рублей. Но рачительное отношение к бюджету и позитивные сигналы в экономике позволяют нам снизить эту сумму на 3,6 млрд рублей. Сейчас коммерческий долг Тюменской области равен нулю», — отметил Таранов.

31 марта на заседании правительства РФ президент страны Путин обсудил тему реструктуризации кредитной задолженности регионов. Комментируя долговую ловушку, в которую попали бюджеты регионов, Путин сказал, что лучше бы самих губернаторов «поместить в соответствующую ловушку».