01 июня 2021

Тюменские власти нашли выход из ловушки, о которой говорил Путин

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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин предостерег губернаторов от излишних заимствований Фото:

Тюменские власти снизили размер предполагаемого кредита, который они могут взять у коммерческих банков. Об этом на заседании аграрного комитета облдумы заявил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов. Ранее о кредитной ловушке для российских губернаторов высказывался президент Владимир Путин.

«Когда мы планировали бюджет, мы приняли решение о том, что часть расходов при критической необходимости профинансируем за счет коммерческих заимствований. Сумма была определена на уровне 17,6 млрд рублей. Но рачительное отношение к бюджету и позитивные сигналы в экономике позволяют нам снизить эту сумму на 3,6 млрд рублей. Сейчас коммерческий долг Тюменской области равен нулю», — отметил Таранов.

31 марта на заседании правительства РФ президент страны Путин обсудил тему реструктуризации кредитной задолженности регионов. Комментируя долговую ловушку, в которую попали бюджеты регионов, Путин сказал, что лучше бы самих губернаторов «поместить в соответствующую ловушку».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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