Маликов заявил об исчезновении творческой профессии в России

Дмитрий Маликов отметил, что в современной России оказались не у дел профессиональные композиторы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Профессиональные композиторы оказались не нужны современной России. Об этом в беседе с URA.RU заявил певец и композитор, народный артист РФ Дмитрий Маликов.

«Союз композиторов был очень влиятельной организацией во времена СССР, туда тяжело было поступить, у них были свои возможности в части медицины, свои дома отдыха. Государство закупало какие-то произведения у маститых композиторов. А сейчас система полностью разрушена. И композиторы оказались не у дел, особенно взрослые композиторы, которые привыкли к определенной схеме работы. Сейчас полный хозрасчет, рынок. А классическая музыка не всегда может рыночными инструментами регулироваться. Она нуждается в поддержке государства», — подчеркнул Маликов.

Народный артист РФ добавил, что сам пишет очень много инструментальной музыки, но эти композиции находят отклик только благодаря его работе на эстраде в качестве исполнителя. «Я лично сам пишу очень много инструментальной музыки, например, есть большой проект PIANOMANIЯ, но я пользуюсь своим именем как своим брендом, и поэтому моя инструментальная музыка находит какой-то отклик. Но это все некоммерческая деятельность. Я вынужден быть слугой двух господ — зарабатывать себе эстрадой, чтобы потом пропагандировать классику. Не у всех есть такая возможность», — отметил Маликов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ к 1 сентября рассмотреть вопрос о государственной поддержке профессиональных композиторов. А Минпромторгу — продумать тему внесения в общероссийский классификатор видов экономической деятельности самостоятельную группу — «Творческая деятельность композиторов, писателей (литераторов), художников (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство)».