Адвокат из ХМАО просил у клиента 2 млн на взятки силовикам

Адвокат обещал освободить клиента из-под стражи за крупную сумму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат из Сургута (ХМАО) предстанет перед судом за покушение на мошенничество и фальсификацию документов. Он просил у родственника своего клиента 2 млн рублей на взятки силовикам, чтобы освободить подзащитного из-под стражи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, обвиняемый сообщил родственнику своего клиента о необходимости передачи ему 2 млн рублей в качестве взяток сотрудникам предварительного следствия, прокуратуры и суда за освобождение из-под стражи», — добавили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, деньги адвокат никому не собирался передавать.

При получении половины суммы юриста задержали сотрудники УФСБ России по Тюменской области. Последствии, чтобы избежать наказания, адвокат составил соглашение, подделав в нем подпись клиента и указав недостоверные сведения о стоимости юридических услуг в размере 3 млн рублей. Адвокат обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств по уголовному делу. В ходе следствия он не признал вину.

По информации источника URA.RU в силовых структурах, речь идет об адвокате Виталии Бухтоярове, который работает в сургутской адвокатской коллегии «Де Юсте». В разговоре с журналистом агентства Бухтояров сообщил, что пока никак не комментирует произошедшее.

Ранее URA.RU сообщало об обысках в адвокатской коллегии «Де юсте», которые проходили в рамках расследования уголовного дела. Представитель адвокатского сообщества заявляли о нарушениях, которыми сопровождались действия силовиков, и готовили обращения на имя главы СКР Александра Бастрыкина и в Генеральную прокуратуру.