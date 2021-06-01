Тюменские спасатели предотвратили катастрофу

В Абатском районе огонь угрожал газопроводу, АЗС и трем селам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские спасатели сумели не допустить распространение лесных пожаров на газопровод и АЗС в Абатском районе (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказал помощник начальника караула 53-й ПСЧ Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС по Тюменской области Дмитрий Иваненко. Он уточнил, что в этом же районе от стихии удалось уберечь несколько сельских поселений.

«Мы, в составе трех отделений, были отправлены на тушение лесных пожаров в Абатский район. Уже когда ехали по федеральной трассе, поступило распоряжение остановиться у АЗС. Там горело болото, пал шел в сторону заправочной станции. Мы этот пал встретили и предотвратили его распространение», — рассказал он URA.RU.

Затем, по словам Иваненко, отряд отправился в деревню Чапаевку Абатского района, к которой вплотную подошли лесные пожары. Там также удалось остановить огонь. Были предотвращены ЧП в поселениях Марай и Ленинка.

«На подъезде к Ленинке к нам обратился глава Абатского района, который попросил остановить распространение огня возле газовой колонки, которая находится рядом с федеральной трассой. На нее шел огненный пал, который был уже метрах в пятнадцати. Мы пустили встречный пал, и возгорание было ликвидировано», — сообщил Иваненко в разговоре с URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Посещать леса запрещено.