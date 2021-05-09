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В Тюменской области введен режим ЧС. Службы готовятся к эвакуации населения

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Из-за пожаров губернатор распорядился готовиться к эвакуации населения Фото:

В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Соответствующее постановление, подписал губернатор Александр Моор.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами с 00:00 11.05.2021 года», — следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно документу, границы зоны ЧС установлены на всей территории тюменских лесов, исключая территории населенных пунктов.

С 11 мая въезд в леса и их посещение гражданами полностью под запретом. Исключение сделали только для тех, кто занимается тушением пожаров. За соблюдением ограничений будут следить.

В документе также говорится, что специалисты должны быть готовы к эвакуации населения. «Уточнить планы эвакуации населения, провести проверку пунктов временного размещения населения, создать резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения», — такие требования содержит постановление.

Ранее в Тюменской области до 31 мая продлили особый противопожарный режим. Перед этим губернатор Моор обратился к жителям, назвав сложившуюся ситуацию очень серьезной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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