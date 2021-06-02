02 июня 2021
01 июня 2021
31 мая 2021

Источник: глава правительственного СМИ в ЯНАО собрался в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Решетников Максим представил доклад на заседании законодательного собрания. Пермь, камера, сми, законодательное собрание, телеоператор
Точная дата ухода Сергея Добрынина не называется Фото:
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Медиавойны и перестановки в СМИ

Руководитель подконтрольного правительству ЯНАО медиахолдинга АНО «Ямал-медиа» Сергей Добрынин в скором времени может освободить занимаемый пост. Как рассказали URA.RU источники в региональной политической тусовке, менеджер из Москвы не смог приспособить столичные управленческие принципы к региональным особенностям.

«Добрынин не справляется с руководством медиа-холдингом, поэтому, пока совсем не утопил правительственное СМИ, подумывает о том, чтобы освободить должность. Создавать тот продукт, который хочет видеть губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, у него не получается», — рассказывает инсайдер URA.RU.

В редакцию АНО «Ямал-медиа» был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ на момент публикации не получен. Дозвониться до самого Добрынина не удалось, номер, который был в распоряжении редакции, оказался не в сети.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за реформы СМИ в ЯНАО главный телеканал правительства покинули десятки сотрудников. Порядка 70 человек попали в «список Добрынина» на увольнение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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