Источник: глава правительственного СМИ в ЯНАО собрался в отставку

Точная дата ухода Сергея Добрынина не называется Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Руководитель подконтрольного правительству ЯНАО медиахолдинга АНО «Ямал-медиа» Сергей Добрынин в скором времени может освободить занимаемый пост. Как рассказали URA.RU источники в региональной политической тусовке, менеджер из Москвы не смог приспособить столичные управленческие принципы к региональным особенностям.

«Добрынин не справляется с руководством медиа-холдингом, поэтому, пока совсем не утопил правительственное СМИ, подумывает о том, чтобы освободить должность. Создавать тот продукт, который хочет видеть губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, у него не получается», — рассказывает инсайдер URA.RU.

В редакцию АНО «Ямал-медиа» был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. Ответ на момент публикации не получен. Дозвониться до самого Добрынина не удалось, номер, который был в распоряжении редакции, оказался не в сети.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за реформы СМИ в ЯНАО главный телеканал правительства покинули десятки сотрудников. Порядка 70 человек попали в «список Добрынина» на увольнение.