«Ямал-Регион» готовится к вхождению в новый медиахолдинг Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Крупнейшая телерадиокомпании ЯНАО «Ямал-Регион» готовится к массовым увольнениям сотрудников, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Связано это с началом масштабной медиареформы, в ходе которой, по задумке окружных властей, все местные СМИ войдут в единый холдинг «Ямал-медиа». По версии инсайдеров, «Ямал-Регион» покинут около 70 человек.

«За первые несколько месяцев в правительство уже обращались сотрудники с жалобами на якобы тиранию и интриги будущего руководителя холдинга Сергея Добрынина. Но во властных структурах непоколебимы: Добрынин для того и прибыл в Салехард, чтобы произвести реформу», — пояснил близкий к ситуации инсайдер агентства.

Несколько собеседников URA.RU в «Ямал-Регионе» подтвердили грядущие сокращения. По их словам, в редакции обсуждают так называемый «список Добрынина» — это фамилии порядка 70 сотрудников, которые не получат приглашение на работу в новом холдинге с 1 января. «У людей, кому сразу не сообщили о будущем трудоустройстве, будет возможность проявить себя в течение последних месяцев. Не проявят — после 31 декабря они свободны», — поделился источник в «Ямал-Регионе». По предварительной информации, основной состав журналистов и технический персонал останутся работать в холдинге, уйдут те, кто «отсиживался и не приносил результатов».

Официально прокомментировать эти данные в «Ямал-Регионе» не смогли. Гендиректор компании Эдуард Ярмаметов и главный редактор Татьяна Узунова оказались недоступны для общения из-за рабочих встреч, URA.RU направило в редакцию запрос.

В июле власти ЯНАО решили юридически ликвидировать «Ямал-Регион», чтобы впоследствии он стал частью «Ямал-медиа». В правительственный холдинг также войдут «Северное издательство» и «Центр интернет-коммуникаций». Объединение должно завершиться до конца года.