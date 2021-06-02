В центре «Фобос» сообщили, когда в регионы России вернется тепло

Север европейской части России, Центральный район страны, северо-запад и Средний Урал находятся под влиянием антициклона. Это приведет к повышению температуры воздуха уже в эти выходные, сообщила URA.RU ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«С каждым днем столбики термометров поднимаются все выше. В выходные дни в Москве можно рассчитывать на дневные температуры от +21 до +27. Ночные температуры повысятся до 5—10 градусов, к началу следующей недели до 10—15. Так что все возвращается на круги своя. Средний Урал также находится под влиянием антициклона. Поэтому там будет в основном преобладать сухая погода с большим суточным ходом температур. В выходные заметно потеплеет, до 21—27 градусов», — подчеркнула Волосюк.
Метеоролог уточнила, что проникший в Россию холодный воздух постепенно прогревается и новых заморозков не ожидается. При этом, по словам Волосюк, в периферии антициклона остались юг Центрального района, Черноземье и Среднее Поволжье. «Там правят бал атмосферные фронты, поэтому до выходных погода там ожидается неустойчивая, с частыми дождями, местами с грозами, отсюда ограниченный дневной прогрев воздуха. И если в Волго-Вятском районе дождей немного, то на средней Волге дожди местами сильные», — добавила она.
Спикер подчеркнула, что весь юг страны, за исключением Астраханской области, находится под влиянием фронтального раздела. «Фронтальные разделы протянулись от Южного Урала до Черного моря. Там 3 и 4 июня неустойчивая погода, с умеренными температурами, с повышенной вероятностью осадков (Челябинская, Оренбургская области). Но в выходные атмосферные фронты растеряют запасы своей влаги, атмосферное давление начнет расти и температуры, как следствие, будут повышаться до 21—26 градусов», — отметила Волосюк.
Ранее в Гидрометцентре страны предупредили о ночных заморозках. Температура в нескольких регионах опустится до минус 2—минус 5 градусов.
Подписывайтесь на URA.RU в