Ночные заморозки ожидаются в нескольких регионах России, в том числе на Урале. Температура будет опускаться до 2—5 градусов ниже нуля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Приволжском федеральном округе, на севере, по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья. Заморозки придут и в те регионы, где было невероятно тепло еще пять дней назад. В Свердловской области — до минус 2, на юге Тюменской области — до минус 5 градусов», — заявил Вильфан на пресс-конференции. Ее транслировала МИА «Россия сегодня». Вильфанд также сообщил, что минусовая температура ожидается в Омской и Томской областях.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в большинстве регионов России погода в июне будет близка к климатической норме. Особенно комфортный летний сезон прогнозируют на севере азиатской части страны, добавляет «
Подписывайтесь на URA.RU в