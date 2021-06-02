Вильфанд рассказал, в какие регионы придут заморозки. В списке Урал

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Первый снег. Курган , заморозки, первый снег, цветы
В России ожидаются заморозки до минус 5 градусов Фото:

Ночные заморозки ожидаются в нескольких регионах России, в том числе на Урале. Температура будет опускаться до 2—5 градусов ниже нуля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Приволжском федеральном округе, на севере, по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья. Заморозки придут и в те регионы, где было невероятно тепло еще пять дней назад. В Свердловской области — до минус 2, на юге Тюменской области — до минус 5 градусов», — заявил Вильфан на пресс-конференции. Ее транслировала МИА «Россия сегодня». Вильфанд также сообщил, что минусовая температура ожидается в Омской и Томской областях.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в большинстве регионов России погода в июне будет близка к климатической норме. Особенно комфортный летний сезон прогнозируют на севере азиатской части страны, добавляет «Федеральное агентство новостей». В Москве ожидается сухое и умеренное лето, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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