02 июня 2021

Российская туристка погибла в ДТП в Египте

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Египет, отдых туристов, пальмы, бассейн клеопатры, древний храм
Россиянка погибла в ДПТ в Египте Фото:

Россиянка погибла, еще 11 человек ранены в результате ДТП на трассе под Каиром в Египте. Об этом сообщила газета Akhbar el-Youm.

«ДТП произошло на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна… легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов с гражданством РФ», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету. Уточняется, что причинами аварии стали высокая скорость и несоблюдение дистанции

В результате аварии погибла одна россиянка. Еще 11 человек госпитализированы с травмами, среди них — семь граждан России и четверо египтян.

Ранее также сообщилось, что российские туристы пострадали в Турции. ДТП произошло из-за плохих погодных условий на трассе Конья — Аксарай. По данным российского МИД, из 32 пассажиров пострадали 26 человек. Их доставили в ближайшие больницы, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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