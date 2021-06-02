Российская туристка погибла в ДТП в Египте

Россиянка погибла в ДПТ в Египте Фото: Нина Калинина © URA.RU

Россиянка погибла, еще 11 человек ранены в результате ДТП на трассе под Каиром в Египте. Об этом сообщила газета Akhbar el-Youm.

«ДТП произошло на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна… легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов с гражданством РФ», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету. Уточняется, что причинами аварии стали высокая скорость и несоблюдение дистанции

В результате аварии погибла одна россиянка. Еще 11 человек госпитализированы с травмами, среди них — семь граждан России и четверо египтян.

Ранее также сообщилось, что российские туристы пострадали в Турции. ДТП произошло из-за плохих погодных условий на трассе Конья — Аксарай. По данным российского МИД, из 32 пассажиров пострадали 26 человек. Их доставили в ближайшие больницы, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД».