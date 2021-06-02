В Челябинске ФСБ задержала замминистра областного правительства

Ивана Белавкина подозревают в получении крупной взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Замминистр строительства и инфраструктуры правительства Челябинской области Иван Белавкин задержан сотрудниками регионального УФСБ. Информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе губернатора.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“).Сейчас Белавкин находится на допросе, судя по всему, следователи будут настаивать на его аресте», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе УФСБ по региону на звонок URA.RU не ответили. «Правительство региона в курсе. Следственным органам будет оказано необходимое содействие в целях объективного расследования. Министерство продолжает работу в штатном режиме», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Белавкин работает в правительстве области с 2011 года. Ранее он занимал должность замминистра, в 2019 году стал первым замминистра. До госслужбы работал в коммерческих структурах.

Обновлено 10:43

«В министерстве проводятся оперативно-следственные действия. Уголовное дело возбуждено по нашим материалам следственным комитетом по ч.6. ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.