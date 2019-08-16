15 августа 2019
14 августа 2019

В челябинском правительстве нашли замену бывшему директору фирм Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мусоркам. Челябинск, белавкин иван
Иван Белавкин получил повышениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Иван Белавкин. Он занял ставку, вакантную после ухода Владимира Ушакова, бывшего топ-менеджера экс-губернатора Бориса Дубровского. Соответствующее постановление, опубликованное 16 августа на официальном сайте правительства, подписал врио губернатора Алексей Текслер.

«Назначить Белавкина Ивана Викторовича первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе.

Ушаков ушел в отставку сразу после смены власти в регионе. До работы в правительстве он руководил группой «Синай», владеет которым семья Дубровских. В настоящее время Ушаков занимает пост главы Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Ранее Белавкин работал заместителем министра. В правительстве области он работает с 2011 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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