В челябинском правительстве нашли замену бывшему директору фирм Дубровского

Иван Белавкин получил повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Иван Белавкин. Он занял ставку, вакантную после ухода Владимира Ушакова, бывшего топ-менеджера экс-губернатора Бориса Дубровского. Соответствующее постановление, опубликованное 16 августа на официальном сайте правительства, подписал врио губернатора Алексей Текслер.

«Назначить Белавкина Ивана Викторовича первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе.

Ушаков ушел в отставку сразу после смены власти в регионе. До работы в правительстве он руководил группой «Синай», владеет которым семья Дубровских. В настоящее время Ушаков занимает пост главы Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Ранее Белавкин работал заместителем министра. В правительстве области он работает с 2011 года.