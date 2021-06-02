02 июня 2021

Свердловчанам привезли вакцину от COVID-19 без побочных эффектов

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Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ампула, вакцина от коронавируса, прививка от ковид, гам ковид вак, первый компонент
В Свердловскую область доставили 3120 доз вакцины «КовиВак» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область доставили третью вакцину от коронавируса «КовиВак», разработанную исследовательским центром имени М.П. Чумакова. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Свердловскую область доставлено 3120 доз вакцины „КовиВак“», — передает оперштаб (сообщение есть в распоряжении URA.RU). Вакцина впервые появилась в регионе. По словам создателей препарата, вакцина не имеет побочных эффектов и противопоказаний.

Вместе с этим препаратом на Средний Урал направлено 18 900 доз вакцины «Спутник V». Кроме этого, доставлена вакцина центра «Вектор» для 12 600 человек.

Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 82 медучреждениях. Также работает 32 мобильных прививочных станции и 42 бригады выездных медиков.

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. 397 936 свердловчан уже сделали прививку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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