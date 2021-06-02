Свердловчанам привезли вакцину от COVID-19 без побочных эффектов

В Свердловскую область доставили 3120 доз вакцины «КовиВак» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область доставили третью вакцину от коронавируса «КовиВак», разработанную исследовательским центром имени М.П. Чумакова. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Свердловскую область доставлено 3120 доз вакцины „КовиВак“», — передает оперштаб (сообщение есть в распоряжении URA.RU). Вакцина впервые появилась в регионе. По словам создателей препарата, вакцина не имеет побочных эффектов и противопоказаний.

Вместе с этим препаратом на Средний Урал направлено 18 900 доз вакцины «Спутник V». Кроме этого, доставлена вакцина центра «Вектор» для 12 600 человек.

Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 82 медучреждениях. Также работает 32 мобильных прививочных станции и 42 бригады выездных медиков.

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области началась в конце 2020 года. 397 936 свердловчан уже сделали прививку.