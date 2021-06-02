Экс-сотрудник курганского ФСИН отделался штрафом за избиение жены

В Кетовском районе мужчине за истязание жены назначили штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему сотруднику курганского УФСИН в кетовском мировом суде огласили приговор. За регулярные побои жены ему назначен штраф 6 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал представитель потерпевшей в суде Иван Камшилов.

«Виктор Леонтьев обвинялся в истязании супруги [ч.1 ст. 117 УК РФ], не менее трех эпизодов, в каждом эпизоде не менее трех ударов. Все в шоке. Ему назначен штраф 6 тысяч рублей, и моральный ущерб он должен выплатить 2 тысячи рублей. Мы будем обжаловать», — пояснил Камшилов.

По его словам, заседания шли почти год. Были заслушаны свидетели, в том числе и дочь обвиняемого, которая рассказывала об издевательствах, и соседи. Мужчину дважды лишали водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Скоро будет еще одно рассмотрение дела в отношении Леонтьева, отметил Камшилов. На этот раз обвинения касаются умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Получить комментарии Леонтьева URA.RU не удалось. Редакция не располагает его номером телефона.

URA.RU год назад писало, что жительница села Введенское в Курганской области обвинила мужа в истязании. В отношении экс-сотрудника СИЗО, агрессию которого жена связывает с бывшей профессией, было возбуждено уголовное дело.