Свердловское заксобрание ломает традицию ради губернатора

Евгений Куйвашев выступит перед депутатами с ежегодным отчетом о работе областного правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Очередное заседание свердловского заксобрания, вопреки устоявшейся традиции, пройдет не во вторник, 15 июня, а в среду 16. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, это сделано ради губернатора Евгения Куйвашева, который выступит перед депутатами с отчетом.

«Заксобрание подстроилось под график губернатора, поэтому заседание состоится в среду, а не во вторник, как обычно», — рассказал собеседник агентства. Между тем, спикер областного парламента Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU отметила, что отступление от традиции не связано с графиком губернатора. «Понедельник 14 июня — официальный выходной. У нас перед заседанием обычно собираются фракции, проходит еще ряд рабочих мероприятий. Поэтому мы решили провести их во вторник 15-го, а на 16 июня уже назначить пленарное заседание», — рассказала Людмила Бабушкина.

Она добавила, что отчет губернатора будет одним из важнейших, однако не единственным знаковым вопросом на заседании. В частности, на нем назначат дату сентябрьских выборов в региональный парламент. Также заксобранию предстоит принять решение о назначении уполномоченного по правам человека в свердловской области на последующие 5 лет. Получено согласование российского омбудсмена Татьяны Москальковой на кандидатуру Татьяны Мерзляковой, которая занимает этот пост в настоящее время.

Кроме того, поделилась Бабушкина, парламентарии примут поправки в бюджет региона на текущий год: доходы и расходы планируется увеличить на 16,3 млрд рублей (для сравнения: сумма почти равна бюджету второго по величине города Свердловской области — Нижнего Тагила). Из этой суммы 4,8 миллиарда рублей потратят на подготовку к Универсиаде, более полумиллиарда — на повышение зарплат педагогам, 3,3 миллиарда рублей — на здравоохранение.