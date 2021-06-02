Андрей Карлов рискует получить штраф за неисполнение решения суда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов может получить штраф из-за того, что вовремя не профинансировал установку томографа в неврологическое отделение городской больницы Первоуральска. Это следует из документов суда, конфликт с руководством больницы подтверждает инсайдер URA.RU в медицинской среде.

«После проверки Росздравнадзора и иска прокуратуры суд обязал минздрав профинансировать покупку томографа в Первоуральскую больницу. Этого сделано не было, и Андрею Карлову формально грозит штраф от судебных приставов», — рассказал собеседник агентства ссылаясь на документы суда. Он отметил, что решение было вынесено в прошлом августе и на его исполнение был дан срок до весны 2021 года.

По словам собеседника, оборудование не установлено до сих пор из-за отсутствия финансирования этой статьи расходов больницы. «Больнице предлагается установить оборудование в помещении, куда должен был переехать травмпункт, находящийся сейчас на втором этаже. Оставлять его там нельзя, поскольку это неудобно и приводило к скандалам, когда травмированные люди вынуждены карабкаться по лестницам ползком. Но в минздраве настаивают именно на таком решении вопроса, заставляя главврача принять нужное министру решение», — говорит собеседник.

Юрист Тихон Мехонцев в разговоре с URA.RU прокомментировал возможность наказания министра. «Согласно федеральному закону „Об исполнительном производстве“, максимальный штраф для министра может быть до 50 тысяч», — рассказал Мехонцев. Он отметил, что Карлов может избежать штрафа, если у него не было возможности помочь исполнить решение суда.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков в разговоре с URA.RU сообщил, что не владеет официальной информацией о возможном штрафе Карлову. «Пока никаких претензий к министру не поступало», — рассказал он.