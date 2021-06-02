Ректор крупнейшего пермского вуза стал самым богатым среди коллег

Руководители пермских вузов отчитались о доходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Ректор крупнейшего пермского вуза, Пермского политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих коллег. Сведения о доходах, расходах и имуществе руководителей образовательных организаций за 2020 год размещены на сайтах Минобрнауки, Минсельхоза, Минздрава России.

По итогам прошлого года Ташкинов заработал 6,9 млн. рублей. Это больше, чем годом ранее. Ему принадлежат квартира, земельный участок, жилой дом, три бокса, а также автомобили Toyota Land Cruiser 150, Toyota RAV4 ВАЗ 2103.

Доход президента ПНИПУ Василия Петрова оказался не многим меньше — 6,1 млн. рублей. Ему принадлежат земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и два легковых автомобиля: Toyota Land Cruiser 150 и Audi Q7.

Президент Пермского классического университета (ПГНИУ) Владимир Маланин указал доход в размере 4,8 млн. рублей. Врио ректора этого же вуза Дмитрий Красильников получил доход в сумме 2,4 млн. рублей. Он владеет земельным участком и объектом, незавершенным строительством (объекта недвижимости принадлежат ему на праве общедолевой собственности), автомобилем Infiniti QX56. Супруга Красильникова получила доход в размере 8,6 млн. рублей.

Доходы еще трех ректоров — пермских фармакадемии (ПГФА), медуниверситета (ПГМУ) и аграрного университета (ПГАТУ) — значительно меньше. Руководитель ПГФА Алексей Турышев заработал в прошлом году 3 млн. рублей. Исполняющая обязанности ректора ПГМУ Наталья Минаева получила доход в сумме 2,4 млн. рублей, а ректор ПГАТУ имени Прянишникова Алексей Андреев — 2, 8 млн. рублей.