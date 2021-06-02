В ЯНАО жизни людей под угрозой из-за сгнившего моста

Мэрия пообещала решить вопрос с опасным мостом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сгнивший мост в селе Аксарка (ЯНАО) может стать причиной травмы для местных жителей. Свои опасения и просьбы по срочному ремонту сооружения люди выкладывают в социальных сетях.

«Примите меры по срочному ремонту, пока что-нибудь не произошло из-за данного моста. Он весь сгнил, покосился, по нему ходят и мамочки с детьми, и пожилые люди, он востребован, а пройти по нему опасно», — пишет местный житель Ичкек Карятин, прикладывая фото в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Аксарке».

Мэрия собирается решить проблему кардинально — мост разберут этим летом после того, как проложат новую дорогу. Однако небезопасную конструкцию временно пообещали привести в порядок.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Аксарки нарушил закон при обращении с отходами. Нехватка мусорных контейнеров в селе могла привлечь диких животных, которые являются разносчиками бешенства.

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