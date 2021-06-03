Дерипаска: российская оппозиция «самоподорвала себя»

Дерипаска считает, что в России все стабильно Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России нет оппозиции, потому что она сама себя уничтожила. Такого мнения придерживается миллиардер Олег Дерипаска.

«У нас сейчас практически 10 лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и, в принципе, можно заняться делом», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте.

Петербургский международный экономический форум начал работу со 2 июня, мероприятие закончится 5 июня. На нем будут обсуждаться различные крупные проекты в области экономики и инфраструктуры, также в рамках ПМЭФ запланирована сессия дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Дерипаска раскритиковал Центробанк России. Он отметил, что именно кредитная организация виновата в отсутствии экономического роста страны, пишет «Национальная служба новостей». По его мнению, ЦБ год за годом откладывает развитие долгового рынка внутренних облигаций РФ. В свою очередь, Центробанк ответил, что ни в чем не виноват.