Центробанк ответил на критику Дерипаски

Центробанк России не виноват в отсутствии экономического роста страны. Так ответил на критику миллиардера Олега Дерипаски директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
«Банк России не может монетарной политикой повлиять на потенциал. Но мы можем оптимизировать траекторию роста, проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики и спросовые спады. Мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе, но сейчас большинство экспертов потенциал России оценивают на уровне где-то 1,5—2%» — заявил он на заседании Наблюдательного совета Института экономики роста имени П. А. Столыпина. Слова представителя ЦБ приводят «Ведомости».
Несколькими часами ранее Олег Дерипаска отметил, что ЦБ год за годом откладывает развитие долгового рынка внутренних облигаций РФ. По его мнению, это наносит колоссальный вред экономике. Основная задача ЦБ при развитии долгового рынка облигаций в стране — экологические облигации, а не борьба с инфляцией, подчеркнул он.
Тремасов на заседании отметил, что по итогам года ВВП России вырастет примерно на 4%. В последующие годы можно ориентироваться на прирост в районе 2%, приводит информацию «
Ранее Дерипаска раскритиковал председателя правительства РФ Михаила Мишустина за слова о жадности российских предпринимателей, из-за которых растут цены в РФ, напоминает RT. «Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и Центробанк России будет в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности. Долговой рынок отсутствует», — заявил Дерипаска.
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