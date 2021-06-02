Общественники ХМАО пригрозили мэрам прокуратурой

Активисты ОНФ обнаружили небезопасные дороги к школам Фото: Размик Закарян © URA.RU

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) из ХМАО грозят мэрам Сургута, Пыть-Яха, Нефтеюганска и Нягани массовыми жалобами в прокуратуру из-за небезопасных дорог для школьников. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ ХМАО.

«Мы не видим комплексного решения, хотя деньги выделяются, нормативы определены. Должно быть и исполнение. Значит, будем привлекать к решению проблемы прокуратуру», — сказано на сайте ОНФ.

Активисты обратили внимание администрации Сургута на подходы к школе №12: основной поток учеников движется через постоянно затапливаемый участок, также там отсутствует освещение. В Пыть-Яхе жители не первый год пытаются добиться от мэрии обустроить пути в школу №6. Там вовсе отсутствуют тротуар и освещение, а тропа проходит мимо стройки. Аналогичные проблемы наблюдаются в Нефтеюганске и Нягани.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен из ХМАО заступилась за школьников перед мэром. Тогда жители Пыть-Яха пожаловались детскому омбудсмену ХМАО Людмиле Низамовой на опасную дорогу к школе №6, по которой дети ежедневно ходят. На жалобы жителей администрация города не реагировала два с половиной года.