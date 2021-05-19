19 мая 2021
18 мая 2021

Омбудсмен из ХМАО заступилась за школьников перед мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, ученики
Жители Пыть-Яха пожаловались на участок дороги, ведущий к школе Фото:

Жители Пыть-Яха пожаловались детскому омбудсмену ХМАО Людмиле Низамовой на опасную дорогу, по которой дети ежедневно ходят в школу. При этом на жалобы жителей администрация города не реагировала 2,5 года. Об этом URA.RU рассказала сама Низамова.

«Поступило обращение от жителей, которые на протяжении 2,5 лет пытались добиться решения проблемы. Участок, по которому ходят дети, действительно оказался небезопасным. Там можно и ногу подвернуть, возможно и падение. Сейчас мы ждем ответ администрации, которая обязана сообщить о способе решения вопроса», — сказала Низамова.

Кроме того, сотрудники ОНФ в ХМАО направили обращения главе Пыть-Яха Александру Морозову и в прокуратуру города с требованием обустроить проход к школе. В администрации Пыть-Яха пообещали позднее прокомментировать ситуацию и сообщить о своем решении. На момент публикации ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО затопило дорогу к детскому саду. За год до этого губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала местные власти за отсутствие там инфраструктуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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