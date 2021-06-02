Холоднее всего будет ночь с 5 на 6 июня Фото: Александр Елизаров © URA.RU

После двух недель аномальной жары в Челябинскую область пришли затянувшиеся заморозки. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

«В ночные часы 4 и 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в экстренном предупреждении Челябинского Гидрометцентра. Самой холодной обещает стать ночь с пятницы на субботу, когда пасмурная дождливая погода сменится прояснением.

В ночь на 6 июня температура окончательно станет плюсовой — 3-8 градусов выше нуля. Дневные температуры на выходных обещают быть по-летнему комфортными: 5 июня — от 18 до 23 градусов, 6 июня — от 22 до 27 градусов.

Скрин: официальный сайт Челябинского гидрометцентра