02 июня 2021

Синоптики напугали челябинцев новыми заморозками. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Холод. ХМАО, освещение, зима, мороз
Холоднее всего будет ночь с 5 на 6 июня Фото:

После двух недель аномальной жары в Челябинскую область пришли затянувшиеся заморозки. Об этом сообщили синоптики регионального ЦГМС.

«В ночные часы 4 и 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в экстренном предупреждении Челябинского Гидрометцентра. Самой холодной обещает стать ночь с пятницы на субботу, когда пасмурная дождливая погода сменится прояснением.

В ночь на 6 июня температура окончательно станет плюсовой — 3-8 градусов выше нуля. Дневные температуры на выходных обещают быть по-летнему комфортными: 5 июня — от 18 до 23 градусов, 6 июня — от 22 до 27 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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