Замглавы Роскосмоса Юрий Росляк отвечал за строительство космодрома «Восточный» Фото: Роскосмос

Заместителя гендиректора корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Юрия Росляка, который руководил строительством космодрома «Восточный», отстранили от должности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Я насколько знаю, заместитель генерального директора „Роскосмоса“, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома „Восточный“, освобожден от занимаемой должности», — заявил Борисов в эфире телеканала РБК. По его словам, в ближайшее время наблюдательный совет обсудит новую кандидатуру на пост заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству. По информации пресс-службы Роскосмоса, Росляк перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству, уточняет РИА «Новости».

Несколько лет на стройке космодрома «Восточный» фиксируются случаи воровства. Махинации выявляются на сотни миллионов рублей. При этом новому космодрому уже требуется ремонт, уточняет « Утро.ру ». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что строительство «Восточного» будет продолжаться всегда, поскольку каждая ракета требует собственного стартового комплекса, пишет «Национальная служба новостей».