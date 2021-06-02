Власти ЯНАО объявили о масштабном ремонте в школах искусств

В регионе отремонтируют 39 учебных заведений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках Года талантов, объявленного губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, в округе отремонтируют все 39 школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Школы искусств ожидает масштабное преображение. В этом году ремонт пройдет в шести школах округа: это пять школ в Пуровском районе и одна в Тазовском районе. Проектирование капитального ремонта проведут для еще девяти учреждений. Это две школы города Ноябрьска, школы в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко и поселке Ханымей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Власти планируют отремонтировать все учреждения искусств в регионе до 2024 года.

Помимо ремонта, в школах искусств Нового Уренгоя планируется создать музыкальный театр и театральную студию, а в Ноябрьске откроют кукольный театр. В Салехарде, Муравленко, Ноябрьске и Лабытнанги будут обучать основам звукозаписи, а в Аксарке — игре на национальном инструменте нарсьюхе (музыкальный струнный щипковый инструмент).

URA.RU направило в правительство ЯНАО запрос с просьбой прокомментировать, сколько денег власти выделили из бюджета округа на ремонтные работы в школах искусств. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Год талантов на Ямале начался с проверки сферы образования. Поводом для нее стала история, связанная с заместителем директора Центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО, которого устроили на работу с судимостью за избиение несовершеннолетних.