Путин объявил о выходе российской экономики из кризиса

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Послание президента. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил бизнесменов за помощь с выходом из кризиса Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — обратился Путин к бизнесменам, присутствующим на форуме. Слова президента приводит сайт Kremlin.ru.

В своей речи Путин выразил надежду на то, что Россия выйдет на новые рубежи. Глава государства заявил, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) открылся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в среду, 2 июня, и будет проходить до 6 июня включительно. Ежегодное деловое российское мероприятие проводится в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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