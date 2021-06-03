Путин объявил о выходе российской экономики из кризиса

Путин поблагодарил бизнесменов за помощь с выходом из кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — обратился Путин к бизнесменам, присутствующим на форуме. Слова президента приводит сайт Kremlin.ru.

В своей речи Путин выразил надежду на то, что Россия выйдет на новые рубежи. Глава государства заявил, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) открылся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в среду, 2 июня, и будет проходить до 6 июня включительно. Ежегодное деловое российское мероприятие проводится в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.