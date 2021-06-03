Победителей главного конкурса для школьников отправили на гонки

Участникам «Большой перемены» показали разницу между профессиональными гонщиками и водителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победители российского конкурса для школьников «Большая перемена» прокатились на картах в автоклубе «Игора Драйв» в Ленинградской области. Во время экскурсии подросткам показали разницу в поведении на дорогах профессиональных гонщиков и самонадеянных водителей.

Член автоклуба и предприниматель Юрий Ковальчук обратил внимание, что «мажоры на Maserati», в отличие от настоящих гонщиков, не понимают своей ответственности на дорогах. «Правильное профессиональное обучение людей несет в себе мощнейшую воспитательную функцию. Ни один профессиональный гонщик, понимающий уровень ответственность не только за свою жизнь, но и окружающих, никогда не позволит себе такого поведения на трассе», — приводит телеканал «78» слова Ковальчука.

Во время экскурсии по гоночному курорту первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко признался победителям «Большой перемены» — на старте строительства «Игоры Драйв» было мнение, что Россия никогда не сможет конкурировать с Европой и ОАЭ в организации гонок. «Пример „Игоры Драйв“ говорит совсем о другом — придумали и сделали, и сегодня аналогов этому месту в мире нет», — резюмировал Кириенко.

Школьники поразились масштабам лучшей картинг-трассы в России. «Я думала, что не справлюсь со спортивным каром, потому что это довольно-таки сложно и на одном из поворотов меня занесло, но теперь я стала еще увереннее в себе и очень рада, что оказалась в этом месте», — призналась финалист первого сезона «Большой перемены» Арина Гуляева.

«Большая перемена» — конкурс, которые помогает учащимся раскрыть способности в рамках предметов, выходящих за рамки традиционной школьной программы и предметных олимпиад. В нем приняли участие более двух миллионов подростков.